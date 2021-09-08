Импорт автомобильных бензинов в Украину в августе 2021 г. составил 137,6 тыс. т, что на 26% больше показателя августа прошлого года (109,2 тыс. т).

Примерно такой же объем импорта бензинов в последний раз был зафиксирован в августе-2017 – 141 тыс. т. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95".

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Основной прирост в августе-2021 пришелся на поставки из Беларуси. В частности, белорусские НПЗ направили в Украину 101 тыс. т бензинов при нормативных 80 – 85 тыс. т в месяц.

Как обїяснили в "А-95", увеличение импорта из РБ прежде всего связано с выполнением контрактных обязательств по ежемесячной отгрузке, которые в полной мере не были выполнены в предыдущие летние месяцы из-за ремонтных работ на Мозырском НПЗ. Напомним, в июне из Беларуси было поставлено около 44 тыс. т бензинов, в июле – 70 тыс. т.

Крупнейшими поставщиками белорусских бензинов по итогам августа выступили сети ОККО и WOG – 39,8 тыс. т (+48% к августу-2020) и 15,6 тыс. т (+3,8%) соответственно. На UPG пришлось 11 тыс. т, что почти вдвое больше, чем в августе прошлого года (6,4 тыс. т).

"БРСМ-Нафта "(через "Катма групп") сохранила поставки белорусских бензинов на прошлогоднем уровне – 9,6 тыс. т.

Отгрузки бензинов по итогам августа с НПЗ PNK ORLEN выросли на 75%, до 36,6 тыс. т. Основными поставщиками литовского ресурса стали WOG и ОККО, которые импортировали по 12,5 тыс. т и 8 тыс. т соответственно. "Сокар Украина" поставила 4,8 тыс. т литовского ресурса, "Амик Украина" – 3 тыс. т, "Альянс Ойл Украина" – 2,1 тыс. т и "Авантаж" – 400 т.

По итогам января-августа текущего года в Украину было импортировано 814 тыс. т бензинов, что на 16% больше показателя восьми месяцев прошлого года.

Напомним, баланс рынка автомобильных бензинов в 2020 г. вырос на 9,1% по сравнению с предыдущим годом – до 2 122,3 тыс. т. При этом внутреннее производство выросло на 12,7% – до 1 023 тыс. т, а импорт прибавил 5,9% и составил 1 099,4 тыс. т.