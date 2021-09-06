Государственное регулирование цен на автомобильное топливо продолжается. Стоимость топлива растет.

Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,94 грн/литр и дизтоплива – 21,69 грн/литр, из которых вычитается предельная цена реализации топлива на АЗС на начало сентября.

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Соответственно, с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 30,94 грн/л, дизтоплива – 28,69 грн/л.

По сравнению с началом августа средняя цена на бензин увеличилась на 41 копейку, дизтопливо – на 58 копеек.

В Украине на период действия карантина правительство установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/литр, бензина – не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании расчетов НАК “Нафтогаз Украины”, проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют от НБУ, а также расходов $ 27/тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.

Минэкономики также разъяснило, что под установку максимальной торговой надбавки не подпадает “брендовое премиальное топливо” с улучшенными показателями качества.