Державне регулювання цін на автомобільне пальне продовжується. Вартість палива зростає.

Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів в розмірі 25,94 грн / літр і дизпалива - 21,69 грн / літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального на АЗС на початок вересня.

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Відповідно, з урахуванням максимальної торговельної націнки гранична вартість бензину становить 30,94 грн / л, дизпалива - 28,69 грн / л.

У порівнянні з початком серпня середня ціна на бензин збільшилася на 41 копійку, дизпаливо - на 58 копійок.

В Україні на період дії карантину уряд встановив граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива - не вище 7 грн / літр, бензину - не вище 5 грн / літр.

Середня вартість ДП (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначає Мінекономіки на підставі розрахунків НАК «Нафтогаз України», проведених на підставі даних Platts CIF NWE за попередню декаду, сум митних платежів (акцизний податок та ПДВ), офіційного курсу валют від НБУ, а також витрат $ 27 / тонна на логістичне та інше забезпечення, відповідно до зовнішньоекономічних договорів.

Мінекономіки також роз'яснило, що під встановлення максимальної торговельної надбавки не підпадає «брендове преміальне паливо» з поліпшеними показниками якості.