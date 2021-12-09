За перші 11 місяців поточного року, в Україну було імпортовано на 15,2% більше автомобільних бензинів. При цьому імпорт бензину у листопаді зріс на 5%.

Імпорт автомобільних бензинів у листопаді 2021 р. склав 109 тис. т, що на 5% більше за показник листопада минулого року (104 тис. т). Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95".

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Основний приріст у листопаді-2021 припав на постачання з Білорусі. Зокрема, білоруські НПЗ спрямували в Україну 94,4 тис. т бензинів, що на 10% більше, ніж на рік раніше. Загалом білоруські експортери нарощують постачання шостий місяць поспіль після зниження, спричиненого ремонтом Мозирського НПЗ у червні-липні.

Найбільшими постачальниками білоруських бензинів за підсумком звітного місяця виступили мережі ОККО й WOG – 29 тис. т (+6% до листопада-2020) і 21,4 тис. т (+24%) відповідно. На UPG припало 11,8 тис. т, що майже вдвічі більше, ніж у листопаді торік (6,5 тис. т).

"БРСМ-Нафта" (через "Катма Груп") знизила постачання білоруських бензинів з 12 тис. т у торішньому листопаді до 6,1 тис. т у минулому.

Листопадові відвантаження бензинів концерном ORLEN скоротилися на 16%, до 14,4 тис. т. Основними постачальниками стали компанії "Сокар Україна" й "Амік Україна", що імпортували 3,6 і 3,4 тис. т ресурсу відповідно. WOG постачила 2,9 тис. т і KLO – 0,22 тис. т.

За підсумками січня-листопада поточного року, в Україну було імпортовано 1,158 млн т бензинів, що на 15,2% більше за показник одинадцяти місяців торік. У серпні 2021 р. в Україну було постачено рекордну кількість бензинів майже за останні чотири роки – 137,6 тис. т.

Нагадаємо, баланс ринку автомобільних бензинів у 2020 р. зріс на 9,1% порівняно з попереднім роком – до 2 122,3 тис. т. При цьому внутрішнє виробництво зросло на 12,7% – до 1 023 тис. т, а імпорт додав 5,9% і становить 1 099,4 тис. т.