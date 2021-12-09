За первые 11 месяцев текущего года в Украину было импортировано на 15,2% больше автомобильных бензинов. При этом импорт бензина в ноябре вырос на 5%.

Импорт автомобильных бензинов в ноябре 2021 года составил 109 тыс. т, что на 5% больше показателя ноября прошлого года (104 тыс. т). Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95".

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Основной прирост в ноябре-2021 пришелся на поставки из Беларуси. В частности, белорусские НПЗ направили в Украину 94,4 тыс. т бензинов, что на 10% больше, чем годом ранее. В целом белорусские экспортеры наращивают поставки шестой месяц после снижения, вызванного ремонтом Мозырского НПЗ в июне-июле.

Крупнейшими поставщиками белорусских бензинов по итогам отчетного месяца выступили сети ОККО и WOG – 29 тыс. т (+6% до ноября-2020) и 21,4 тыс. т (+24%) соответственно. На UPG пришлось 11,8 тыс. т, что почти вдвое больше чем в ноябре прошлого года (6,5 тыс. т).

"БРСМ-Нефть" (через "Катма Групп") снизила поставки белорусских бензинов с 12 тыс. т в ноябре прошлого года до 6,1 тыс. т в прошедшем.

Ноябрьские отгрузки бензинов концерном ORLEN сократились на 16%, до 14,4 тыс. т. Основными поставщиками стали компании "Сокар Украина" и "Амик Украина", что импортировали 3,6 и 3,4 тыс. т ресурса соответственно. WOG поставила 2,9 тыс. т и KLO – 0,22 тыс. т.

По итогам января-ноября текущего года в Украину было импортировано 1,158 млн т бензинов, что на 15,2% больше показателя одиннадцати месяцев в прошлом году. В августе 2021 г. в Украину было поставлено рекордное количество бензинов почти за последние четыре года – 137,6 тыс. т.

Напомним, баланс рынка автомобильных бензинов в 2020 г. вырос на 9,1% по сравнению с предыдущим годом – до 2 122,3 тыс. т. При этом внутреннее производство выросло на 12,7% – до 1 023 тыс. т, а импорт прибавил 5,9% и составляет 1099,4 тыс. т.