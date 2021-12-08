Цены на бензин и дизель начали постепенно снижаться. Пока удешевление трудно назвать существенным.

Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, с 7 по 8 декабря снизили стоимость бензинов и ДТ в пределах 0,1-1,6 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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На станциях сети Mango бензины подешевели на 40 коп./л: бензин А-92 – до 28,49 грн/л, бензин А-95 – до 29,49 грн/л. Цена на ДТ снизилась на 30 коп./л до 28,39 грн/л.

В сети BVS цены на бензин снизились на 10 коп./л: бензин марки А-92 подешевел до 29,79 грн/л, А-95 – до 30,39 грн/л. ГП осталось на прежнем уровне – 29,89 грн/л.

Сеть Marshal снизила цены на бензины на 30 коп./л, на ДТ – на 10 коп./л.

Моtto, SUNOIL и "БРСМ" также скорректировали цены на топливо.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 7 по 8 декабря, грн/л: