Ціни на бензин та дизель почали поступово знижуватись. Поки що здешевшання важко назвати суттєвим.

Роздрібні мережі АЗС, що працюють в економ- і середньому сегментах, у період з 7 по 8 грудня знизили вартість бензинів і ДП у межах 0,1-1,6 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

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На станціях мережі Mango бензини здешевшали на 40 коп./л: бензин А-92 – до 28,49 грн/л, бензин А-95 – до 29,49 грн/л. Ціна на ДП знизилася на 30 коп./л, до 28,39 грн/л.

У мережі BVS ціни на бензин знизилися на 10 коп./л: бензин марки А-92 здешевшав до 29,79 грн/л, А-95 – до 30,39 грн/л. ДП залишилося на колишньому рівні – 29,89 грн/л.

Мережа Marshal знизила ціни на бензини на 30 коп./л, на ДП – на 10 коп./л.

Моtto, SUNOIL і "БРСМ" також відкоригували ціни на пальне.

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 7 по 8 грудня, грн/л: