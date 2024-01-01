Імпорт електромобілів в Україну зростає

За даними Держстату, за перші два місяці 2025 року в Україну було імпортовано 13,2 тис. легкових електромобілів (BEV), повідомляє Укравтопром. Це на 27% більше, ніж роком раніше.

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Загальна митна вартість цих авто склала $223,6 млн. З цієї кількості новими були 3,3 тис. авто. (+11%), а 9,9 тис. – вживані (+34%). Левову частку нових електромобілів (94%) було завезено з Китаю. Лідером з поставок вживаних електромобілів були США (40%).