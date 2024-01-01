Інженери винайли перший бензиновий двигун, яким можна буде обладнати електромобілі

Як зазначає Carscoops, нещодавно компанія представила нову силову установку, що поєднує в собі двигун, електромотор та трансмісію й призначена для заміни переднього електродвигуна на існуючих електромобілях.

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Завдяки підтримці Renault, Geely та Aramco, компанія Horse позиціонує себе як ключового гравця в майбутньому гібридних силових агрегатів, особливо тих, які підтримують двигуни внутрішнього згоряння. В рамках автосалону в Шанхаї Horse презентує власну концепцію модульної гібридної системи. Вона відома як Future Hybrid Concept й Horse каже, що вона може бути інтегрована в будь-які існуючі платформи електромобілів, дозволяючи автовиробникам “задовільняти мінливий попит клієнтів”.

Компанія не вдавалась у деталі, але сказала, що трансмісія була розроблена для заміни на електромобілях з передньопривідною компоновкою, оскільки силовий агрегат кріпиться безпосередньо до підрамника автомобіля. Вона розроблена для роботи в будь-якій точці світу та підтримує широкий спектр палива, зокрема бензин, метанол E85, M100 і синтетичне паливо.

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“Понад десять років здавалося, що електромобілі з акумуляторами — це єдиний шлях до нуля, і виробники комплектного обладнання планували відповідним чином. Однак зараз ми переходимо до технологічно нейтрального світу, де кожен з різних ринків і додатків шукає свій власний шлях до сталої мобільності”, — сказав генеральний директор Horse Матіас Джанні. Згодом він додав, що концепція Future Hybrid Concept може вирішити цю проблему.