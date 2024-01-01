Українці все частіше купують електромобілі: які саме

Аналітики Інституту досліджень авторинку прогнозують, що цього року зростання продовжиться, оскільки з 2026 року повертається повне розмитнення на електромобілі. Це потягне зростання цін на них на щонайменше на 20...30%.

Якщо ж узяти до уваги ще нову податкову політику США, то подорожчання може стати ще більшим, і зачепить воно авто зі США, які дуже популярні саме в електричному сегменті.

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Натомість можуть знизитися ціни на китайські авто групи BEV, хоча лише гіпотеза. Адже якщо не буде потреби конкурувати цінами (або проводити ринкову експансію), то ніхто їх і не переглядатиме. Хіба що зі збутом справи підуть геть кепсько, однак поки таких сигналів для китайського автопрому немає.

Динаміка ринку електромобілів в Україні, 2024-2025, Дані ІДА

Структура сегмента електромобілів за підсумками Q1-2025 наступна:

Основу складають імпортовані електромобілі з пробігом, частка таких 56,6%, або 11,7 тис. шт., +21,9%

Другий за обсягами підсегмент — внутрішні перепродажі легковиків групи BEV, частка 33,4%, кількість — 6,9 тис. шт., +22,6%

Нові електроавто займають 10% у своїй групі, а у кількісному вимірі це 2,1 тис. шт., −26,3%.

Станом на 31 березня 2025 року в Україні (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів та рейкових машин) парк транспорту групи BEV складає 152,9 тис. одиниць. Найбільше у ньому легковиків — 148,7 тис. Вантажівок на електротязі – 3,3 тис., також є кілька електробусів (5 шт.), та близько 950 одиниць мототехніки.

Нові електроавто

Впродовж першого кварталу 2025 року українці придбали 2067 нових легкових електромобілів, це мінус 26% проти минулого року. Цікаво, що Volkswagen, який здобув перемогу за підсумками минулого року, опустився на третю позицію, серйозно поступившись китайським BYD та Zeekr.

Внутрішні перепродажі

Частка внутрішніх перепродажів в сегменті електромобілів склала 33,4%, а загальна кількість автомобілів групи BEV, які стали предметами угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку, становить 6894 одиниці.

Порівняно з першими трьома місяцями 2024 року продажі зросли на 33,4% — чим більше ринок заповнюється новими та імпортними вживаними автомобілями, тим більше внутрішніх перепродажів.

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Найчастіше купували Tesla (впевнено лідирує, як за кількістю, так і за часткою), з суттєвою різницею від Nissan, який на другому місці й тривалий час був тут лідером. Також у трійці лідерів Volkswagen. Інші бренди охопили менш як 10% ринку.

Варто відзначити, що сегмент електромобілів залишається наймолодшим на вторинному ринку — середній вік перепроданих автомобілів у першому кварталі становив 6 років. Це суттєво менше загального показника ринку вживаних автомобілів, який зараз становить 15,8 року.

Імпорт вживаних

Електромобілів з пробігом за перший квартал 2025 року привезли в Україну 11 705 одиниць, це плюс 21,9% у порівнянні з 1 кварталом 2024 року. Найчастіше імпортували три моделі: Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Model Y.

Середній вік електричних легковиків, які прибували до нас торік, склав 5,2 року - найменше значення з усіх сегментів ринку вживаних авто.