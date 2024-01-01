Украинцы все чаще покупают электромобили: какие именно

Аналитики Института исследований авторынка прогнозируют, что в этом году рост продолжится, поскольку с 2026 года возвращается полная растаможка электромобилей. Это повлечет рост цен на них как минимум на 20...30%.

Если же принять во внимание еще новую налоговую политику США, то подорожание может стать еще большим, и затронет оно авто из США, которые очень популярны именно в электрическом сегменте.

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Зато могут снизиться цены на китайские автомобили группы BEV, хотя это только гипотеза. Ведь если не будет необходимости конкурировать ценами (или проводить рыночную экспансию), то никто их и не будет пересматривать. Разве что со сбытом дела пойдут совсем плохо, однако пока таких сигналов для китайского автопрома нет.

Динамика рынка электромобилей в Украине, 2024-2025, Данные ИДА

Структура сегмента электромобилей по итогам Q1-2025 следующая:

Основу составляют импортированные электромобили с пробегом, доля таких 56,6%, или 11,7 тыс. шт., +21,9%

Второй по объемам подсегмент - внутренние перепродажи легковушек группы BEV, доля 33,4%, количество - 6,9 тыс. шт., +22,6%

Новые электроавто занимают 10% в своей группе, а в количественном измерении это 2,1 тыс. шт., -26,3%.

По состоянию на 31 марта 2025 года в Украине (без учета промышленных электрокаров, троллейбусов и рельсовых машин) парк транспорта группы BEV составляет 152,9 тыс. единиц. Больше всего в нем легковушек - 148,7 тыс. грузовиков на электротяге – 3,3 тыс., также есть несколько электробусов (5 шт.), и около 950 единиц мототехники.

Новые электроавто

В течение первого квартала 2025 года украинцы приобрели 2067 новых легковых электромобилей, это минус 26% против прошлого года. Интересно, что Volkswagen, который одержал победу по итогам прошлого года, опустился на третью позицию, серьезно уступив китайским BYD и Zeekr.

Внутренние перепродажи

Доля внутренних перепродаж в сегменте электромобилей составила 33,4%, а общее количество автомобилей группы BEV, которые стали предметами сделок купли-продажи на внутреннем рынке, составляет 6894 единицы.

По сравнению с первыми тремя месяцами 2024 года продажи выросли на 33,4% - чем больше рынок заполняется новыми и импортными подержанными автомобилями, тем больше внутренних перепродаж.

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Чаще всего покупали Tesla (уверенно лидирует, как по количеству, так и по доле), с существенной разницей от Nissan, который на втором месте и долгое время был здесь лидером. Также в тройке лидеров Volkswagen. Другие бренды охватили менее 10% рынка.

Стоит отметить, что сегмент электромобилей остается самым молодым на вторичном рынке - средний возраст перепроданных автомобилей в первом квартале составил 6 лет. Это существенно меньше общего показателя рынка подержанных автомобилей, который сейчас составляет 15,8 лет.

Импорт подержанных

Электромобилей с пробегом за первый квартал 2025 года привезли в Украину 11 705 единиц, это плюс 21,9% по сравнению с 1 кварталом 2024 года. Чаще всего импортировали три модели: Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Model Y.

Средний возраст электрических легковушек, которые прибывали к нам в прошлом году, составил 5,2 года - наименьшее значение из всех сегментов рынка подержанных авто.