Китайские автобренды вытеснили Volkswagen с лидеров рынка электромобилей в Украине

Украинский автопарк в течение первого квартала 2025 года пополнили 2067 новых легковых электромобилей, темпы продаж здесь упали. Если сравнить этот результат с первым кварталом прошлого года, имеем минус 26%, сообщили в Институте исследований авторынка.

Наибольшим спросом с января по март пользовались китайские бренды BYD и Zeekr, за ними расположился Volkswagen (хотя по факту привозили их также из КНР).

Знаете, почему? Новая модель Zeekr стоит в Китае всего 27 тысяч долларов



Топ-10 марок новых электромобилей, Q1-2025. График ИДА

Топ-10 моделей новых электромобилей, которые чаще всего покупали в течение первых трех месяцев текущего года:



Топ-10 моделей новых электромобилей, Q1-2025. График ИДА

Таким образом, в первой десятке присутствуют аж 4 модели BYD – это уже не случайность, а признание покупателями. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.

Цены на новые легковушки группы BEV в Украине начинаются с $8 600 за ультракомпактный Citroen Ami, средняя медианная цена составляет $41 500, а "верх рынка" достигает более $200 000.