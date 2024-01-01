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Китайські автобренди витіснили Volkswagen з лідерів ринку електромобілів в Україні

Якщо минулого року лідером ринку нових електромобілів був Volkswagen завдяки своїй моделі ID.4, то на початку 2025-го він опустився на третю позицію, серйозно поступившись китайським BYD та Zeekr.
Які авто лідирують на ринку електромобілів в Україні у 1 кв 2025 року - Auto24

ФОТО: Zeekr|

Zeekr - один з лідерів ринку нових електроавто в Україні

Сергій Матусяк
logo17 квітня, 13:40
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Український автопарк у впродовж першого кварталу 2025 року поповнили 2067 нових легкових електромобілів, темпи продажів тут впали. Якщо порівняти цей результат з першим кварталу минулого року, маємо мінус 26%, повідомили в Інституті досліджень авторинку.

Найбільший попит з січня по березень мали китайські бренди BYD та Zeekr, за ними розташувався Volkswagen (хоча по факту привозили їх також з КНР).

Знаєте, чому? Нова модель Zeekr коштує в Китаї всього 27 тисяч доларів


Топ-10 марок нових електромобілів, Q1-2025. Графік ІДА

Топ-10 моделей нових електромобілів, які найчастіше купували протягом перших трьох місяців поточного року:


Топ-10 моделей нових електромобілів, Q1-2025. Графік ІДА

Таким чином, в першій десятці присутні аж 4 моделі BYD – це вже не випадковість, а визнання покупцями. Побачимо, як розвиватимуться події далі.

Ціни на нові легковики групи BEV в Україні починаються з $8 600 за ультракомпактний Citroen Ami, середня медіанна ціна складає $41 500, а «верх ринку» сягає понад $200 000.

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