Китайські автобренди витіснили Volkswagen з лідерів ринку електромобілів в Україні

Український автопарк у впродовж першого кварталу 2025 року поповнили 2067 нових легкових електромобілів, темпи продажів тут впали. Якщо порівняти цей результат з першим кварталу минулого року, маємо мінус 26%, повідомили в Інституті досліджень авторинку.

Найбільший попит з січня по березень мали китайські бренди BYD та Zeekr, за ними розташувався Volkswagen (хоча по факту привозили їх також з КНР).

Знаєте, чому? Нова модель Zeekr коштує в Китаї всього 27 тисяч доларів



Топ-10 марок нових електромобілів, Q1-2025. Графік ІДА

Топ-10 моделей нових електромобілів, які найчастіше купували протягом перших трьох місяців поточного року:



Топ-10 моделей нових електромобілів, Q1-2025. Графік ІДА

Таким чином, в першій десятці присутні аж 4 моделі BYD – це вже не випадковість, а визнання покупцями. Побачимо, як розвиватимуться події далі.

Ціни на нові легковики групи BEV в Україні починаються з $8 600 за ультракомпактний Citroen Ami, середня медіанна ціна складає $41 500, а «верх ринку» сягає понад $200 000.