Сколько прослужит аккумулятор электромобиля

Производители электромобилей обычно предлагают гарантию аккумулятора на 8 лет или 160 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. Однако это не означает, что по завершении этого срока автомобиль поедет на свалку. Со временем, по мере износа аккумулятора, запас хода электромобиля просто уменьшается.

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Какие факторы влияют на долговечность аккумулятора?

"Аккумулятор электромобилей может служить и 10-20 лет, но на это влияет много факторов. Емкость аккумуляторов, работающих в странах с жарким или холодным климатом, уменьшается быстрее, чем тех, работающих в умеренном климате. Покупая подержанный импортированный электромобиль, важно знать откуда он прибыл, потому что это влияет на состояние аккумулятора", - отметил Матас Бузелис, автомобильный эксперт и руководитель отдела коммуникаций компании carVertical.

Несмотря на то, что агрессивный стиль вождения минимально влияет на долговечность аккумулятора, многие водители не знают, как правильно за ним ухаживать. Производители рекомендуют поддерживать оптимальный заряд в пределах от 20 до 80%, избегая частого использования станций быстрой зарядки.

Замена аккумулятора может стоить больше, чем сам автомобиль

Несмотря на то, что электромобили имеют меньше подвижных деталей, а их обслуживание обычно стоит меньше, чем у транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания, аккумулятор, поврежденный в ДТП и требующий замены, может стоить немало. В зависимости от модели электромобиля замена аккумулятора может стоить от 872 000 до 1 744 000 грн.

С целью экономии, некоторые водители покупают подержанный аккумулятор, чтобы уменьшить расходы на ремонт, но даже самые дешевые подержанные аккумуляторы стоят от нескольких десятков тысяч грн. Прежде чем покупать подержанный аккумулятор, важно иметь как можно больше информации об уровне износа, реальную емкость и дальность хода на одном заряде.

Новые модели, например Tesla, собирают эту информацию автоматически. Оценка износа старых или редких ЭМ может быть сложнее, но различные варианты диагностики состояния аккумулятора становятся все более популярными. Перед покупкой автомобиля также можно договориться с владельцем о проверке. Иначе покупатели рискуют приобрести аккумулятор в плохом состоянии, который не сможет преодолеть значительное расстояние.

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Электромобили горят реже, чем авто с ДВС

Планируя покупку электромобиля, водители беспокоятся о безопасности аккумулятора. В Интернете есть множество историй о возгорании аккумуляторов электромобилей, что часто отпугивают потенциальных покупателей.

Несмотря на то, что ни один автомобиль не застрахован от риска возгорания, особенно в случае значительного ДТП, господин Бузелис считает представление о том, что электромобили могут спонтанно загореться, мифом.

"Различные исследования показывают, что электромобили загораются реже, чем бензиновые или дизельные автомобили. Однако тушение пожара электромобиля может быть сложнее. Многие водители скептически относятся к электромобилям и более склонны делиться противоречивой информацией об опасности, которую могут представлять эти автомобили, что часто создает впечатление, якобы они опасны", - объясняет господин Бузелис.

Как продлить срок службы аккумулятора?

Поскольку аккумуляторы очень чувствительны к изменениям температуры, летом рекомендуется парковать авто в тени, а зимой - в отапливаемом гараже. В отличие от транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания, которые используют тепло двигателя для обогрева пассажиров, электромобили полагаются исключительно на энергию аккумулятора.

Коэффициент полезного действия электродвигателей как минимум вдвое выше, чем у двигателей внутреннего сгорания, а во многих случаях превышает 80-85%. Поскольку во время работы электродвигатель выделяет относительно мало тепла, запас хода электромобиля значительно уменьшается в холодную погоду.

Как полная разрядка, так и полная зарядка могут нанести вред аккумулятору. Некоторые производители ограничивают уровни заряда электромобилей, предотвращая зарядке до 100% или разрядке до 0%. Водителям не следует оставлять автомобиль с полностью разряженным или заряженным аккумулятором на длительное время. Владельцам электромобилей, которые установили домашние зарядные станции, стоит оставлять автомобиль подключенным к сети, чтобы автоматически регулировать уровень заряда и поддерживать его около 80%.

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Даже такие факторы, как резкое ускорение или торможение, могут повлиять на долговечность аккумулятора, поэтому равномерная езда полезна для транспортных средств.

Исследования показывают, что запас хода электромобиля может сокращаться на 1-3% в год. Несмотря на то, что производители уверяют, что аккумулятор не потребует замены в течение срока службы транспортного средства, старое авто будет не таким эффективным, а запас его хода значительно уменьшится.

Справка Авто24

carVertical - это компания, предоставляющая отчеты об истории транспортных средств и работающая в 30 странах - почти по всей Европе, в США, Мексике и Австралии. Получая данные из более 900 мировых реестров и баз, carVertical предоставляет исчерпывающие отчеты, помогающие клиентам принимать обоснованные решения при покупке подержанных транспортных средств. В 2023 г., компания зафиксировала рекордный доход в 42,7 млн евро, что на 83% больше, чем в 2022 г. Показательно, что Financial Times, в своем рейтинге FT 1000, признали carVertical одной из самых быстрорастущих компаний Европы за 2023 и 2024 гг. Кроме отчетности, компания руководствуется миссией повышения стандартов и культуры рынка подержанных транспортных средств. В прошлом году, система управления информационной безопасностью carVertical получила сертификат ISO/IEC 27001:2017 - самый известный в мире стандарт для систем информационной безопасности.