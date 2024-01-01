Скільки прослужить акумулятор електромобіля

Виробники електромобілів зазвичай пропонують гарантію акумулятора на 8 років або 160 000 км, залежно від того, що настане раніше. Однак це не означає, що по завершенні цього терміну автомобіль поїде на звалище. З часом, у міру зношення акумулятора, запас ходу електромобіля просто зменшується.

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Які фактори впливають на довговічність акумулятора?

«Акумулятор електромобілів може слугувати і 10-20 років, але на це впливає багато факторів. Ємність акумуляторів, що працюють в країнах з жарким або холодним кліматом, зменшується швидше, ніж тих, що працюють в помірному кліматі. Купуючи вживаний імпортований електромобіль, важливо знати звідки він прибув, бо це впливає на стан акумулятора», — зазначив Матас Бузеліс, автомобільний експерт і керівник відділу комунікацій компанії carVertical.

Попри те, що агресивний стиль водіння мінімально впливає на довговічність акумулятора, багато водіїв не знають, як правильно за ним доглядати. Виробники рекомендують підтримувати оптимальний заряд у межах від 20 до 80%, уникаючи частого використання станцій швидкого заряджання.

Заміна акумулятора може коштувати більше, ніж сам автомобіль

Попри те, що електромобілі мають менше рухомих деталей, а їх обслуговування зазвичай коштує менше, ніж у транспортних засобів із двигуном внутрішнього згоряння, акумулятор, що пошкоджений у ДТП і потребує заміни, може коштувати чимало. Залежно від моделі електромобіля заміна акумулятора може коштувати від 872 000 до 1 744 000 грн.

З метою економії, деякі водії купують вживаний акумулятор, щоб зменшити витрати на ремонт, але навіть найдешевші вживані акумулятори коштують від кількох десятків тисяч грн. Перш ніж купувати вживаний акумулятор, важливо мати якомога більше інформації про рівень зношення, реальну ємність і дальність ходу на одному заряді.

Новіші моделі, як-от Tesla, збирають цю інформацію автоматично. Оцінка зношення старих або рідкісних ЕМ може бути складнішою, але різні варіанти діагностики стану акумулятора стають дедалі популярнішими. Перед купівлею автомобіля також можна домовитися з власником про перевірку. Інакше покупці ризикують придбати акумулятор в поганому стані, який не зможе подолати значну відстань.

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Електромобілі горять рідше, ніж авто з ДВЗ

Плануючи покупку електромобіля, водії турбуються щодо безпеки акумулятора. В Інтернеті є безліч історій про загоряння акумуляторів електромобілів, що часто відлякують потенційних покупців.

Попри те, що жоден автомобіль не застрахований від ризику загоряння, особливо у разі значної ДТП, пан Бузеліс вважає уявлення про те, що електромобілі можуть спонтанно загорітися, міфом.

«Різні дослідження показують, що електромобілі загоряються рідше, ніж бензинові чи дизельні автомобілі. Однак гасіння пожежі електромобіля може бути складнішим. Багато водіїв скептично ставляться до електромобілів і більш схильні ділитися суперечливою інформацією про небезпеку, яку можуть становити ці автомобілі, що часто створює враження, нібито вони небезпечні», — пояснює пан Бузеліс.

Як подовжити термін служби акумулятора?

Оскільки акумулятори дуже чутливі до змін температури, влітку рекомендується паркувати авто в тіні, а взимку — в опалюваному гаражі. На відміну від транспортних засобів із двигуном внутрішнього згоряння, які використовують тепло двигуна для обігріву пасажирів, електромобілі покладаються виключно на енергію акумулятора.

Коефіцієнт корисної дії електродвигунів щонайменше вдвічі вищий, ніж у двигунів внутрішнього згоряння, а в багатьох випадках перевищує 80-85%. Оскільки під час роботи електродвигун виділяє відносно мало тепла, запас ходу електромобіля значно зменшується в холодну погоду.

Як повне розряджання, так і повне заряджання можуть завдати шкоди акумулятору. Деякі виробники обмежують рівні заряду електромобілів, запобігаючи заряджанню до 100% чи розряджанню до 0%. Водіям не слід залишати автомобіль з повністю розрядженим або зарядженим акумулятором на тривалий час. Власникам електромобілів, які встановили домашні зарядні станції, варто залишати автомобіль підʼєднаним до мережі, щоб автоматично регулювати рівень заряду і підтримувати його близько 80%.

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Навіть такі фактори, як різке прискорення чи гальмування, можуть вплинути на довговічність акумулятора, тому рівномірна їзда корисна для транспортних засобів.

Дослідження показують, що запас ходу електромобіля може скорочуватися на 1-3 % за рік. Попри те, що виробники запевняють, що акумулятор не потребуватиме заміни протягом терміну служби транспортного засобу, старіше авто буде не таким ефективним, а запас його ходу значно зменшиться.

Довідка Авто24

carVertical — це компанія, що надає звіти про історію транспортних засобів і працює у 30 країнах — майже по всій Європі, у США, Мексиці та Австралії. Отримуючи дані з понад 900 світових реєстрів та баз, carVertical надає вичерпні звіти, що допомагають клієнтам приймати обґрунтовані рішення під час купівлі вживаних транспортних засобів. У 2023 р., компанія зафіксувала рекордний дохід у 42,7 млн євро, що на 83% більше, ніж у 2022 р. Показово, що Financial Times, у своєму рейтингу FT 1000, визнали carVertical однією з найбільш швидкозростаючих компаній Європи за 2023 та 2024 рр. Окрім звітності, компанія керується місією підвищення стандартів та культури ринку вживаних транспортних засобів. Минулого року, система управління інформаційною безпекою carVertical отримала сертифікат ISO/IEC 27001:2017 — найвідоміший у світі стандарт для систем інформаційної безпеки.