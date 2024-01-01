Инженеры изобрели первый бензиновый двигатель, которым можно будет оборудовать электромобили

Как отмечает Carscoops, недавно компания представила новую силовую установку, сочетающую в себе двигатель, электромотор и трансмиссию и предназначенную для замены переднего электродвигателя на существующих электромобилях.

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Благодаря поддержке Renault, Geely и Aramco, компания Horse позиционирует себя как ключевого игрока в будущем гибридных силовых агрегатов, особенно тех, которые поддерживают двигатели внутреннего сгорания. В рамках автосалона в Шанхае Horse презентует собственную концепцию модульной гибридной системы. Она известна как Future Hybrid Concept и Horse говорит, что она может быть интегрирована в любые существующие платформы электромобилей, позволяя автопроизводителям “удовлетворять меняющийся спрос клиентов”.

Компания не вдавалась в детали, но сказала, что трансмиссия была разработана для замены на электромобилях с переднеприводной компоновкой, поскольку силовой агрегат крепится непосредственно к подрамнику автомобиля. Она разработана для работы в любой точке мира и поддерживает широкий спектр топлива, в частности бензин, метанол E85, M100 и синтетическое топливо.

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“Более десяти лет казалось, что электромобили с аккумуляторами - это единственный путь к нулю, и производители комплектного оборудования планировали соответствующим образом. Однако сейчас мы переходим к технологически нейтральному миру, где каждый из разных рынков и приложений ищет свой собственный путь к устойчивой мобильности”, — сказал генеральный директор Horse Матиас Джанни. Впоследствии он добавил, что концепция Future Hybrid Concept может решить эту проблему.