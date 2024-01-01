Импорт электромобилей в Украину растет

По данным Госстата, за первые два месяца 2025 года в Украину было импортировано 13,2 тыс. легковых электромобилей (BEV), сообщает Укравтопром. Это на 27% больше, чем годом ранее.

Читайте также: Инженеры изобрели первый бензиновый двигатель, которым можно будет оборудовать электромобили

Общая таможенная стоимость этих авто составила $223,6 млн. Из этого количества новыми были 3,3 тыс. авто (+11%), а 9,9 тыс. – подержанные (+34%). Львиная доля новых электромобилей (94%) была завезена из Китая. Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США (40%).