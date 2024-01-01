Імпорт газу значно зріс в очікуванні високого акцизу

За тиждень з 29 липня по 4 серпня середньодобовий імпорт скрапленого газу становив 3,85 тис. т, що на 21% більше порівняно з тижнем раніше і є найбільшим показником із лютого 2022 року. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

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Зростання постачань трейдери пов’язують з підготовкою до зростання акцизного податку на газ із 1 вересня цього року і частково з високими цінами на ресурс внутрішнього виробництва.

«Ймовірне збільшення акцизу на продукт, краща його реалізація в липні й не дуже зрозуміле ціноутворення на газ на аукціонах внутрішніх виробників призвели до зростання закупівлі ресурсу за кордоном», — поділилися думкою в одній із великих паливних компаній.

За липень на аукціонах Української енергетичної біржі середньозважена вартість скрапленого газу зросла на 7 801 грн/т, до 45 574 грн/т на останніх торгах. Але ще тижнем раніше ціна досягала одного із найбільших показників із січня 2024 року — 47 070 грн/л, що було суттєво вище від імпортного паритету на автопартії, який на той час становив 44 500-45 000 грн/т для Києва.

Для більшості регіонів, які купували газ на торгах, ресурс став не прохідним. Тому деякі компанії, які свого часу відмовились від імпорту на користь аукціонного газу, поновили постачання з-за кордону.

«Після пікового зростання ціни на газ на УЕБ ми вирішили поновити імпорт. Але більш значну роль у прийняті рішення все-таки відіграло ймовірне підняття акцизу», — розповіли в одній з мереж із центрального регіону.

В іншій компанії зазначили, що не планують збільшувати відвантаження, але, на їх погляд, охочих заробити у вересні буде багато, тому надалі постачання тільки зростатимуть.

Уже зараз на ринок з гуртовими пропозиціями газу виходять компанії, які принаймні цього року не працювали в цьому сегменті. Особливо це помітно на півдні, де минулого тижня відвантаження газу зросли порівняно з тижнем раніше на 30%, до 8,5 тис. т. Цього тижня ще очікується як мінімум 4,7 тис. т ресурсу. Ряди газових гуртовиків поповнили «Арстак», «Джетлайн» і «Кворум-Нафта».