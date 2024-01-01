Импорт газа значительно вырос в ожидании высокого акциза

За неделю с 29 июля по 4 августа среднесуточный импорт сжиженного газа составил 3,85 тыс. т, что на 21% больше по сравнению с неделей ранее и является наибольшим показателем с февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95".

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Рост поставок трейдеры связывают с подготовкой к росту акцизного налога на газ с 1 сентября этого года и частично с высокими ценами на ресурс внутреннего производства.

"Вероятное увеличение акциза на продукт, лучшая его реализация в июле и не очень понятное ценообразование на газ на аукционах внутренних производителей привели к росту закупки ресурса за рубежом", - поделились мнением в одной из крупных топливных компаний.

За июль на аукционах Украинской энергетической биржи средневзвешенная стоимость сжиженного газа выросла на 7 801 грн/т, до 45 574 грн/т на последних торгах. Но еще неделей ранее цена достигала одного из крупнейших показателей с января 2024 года - 47 070 грн/л, что было существенно выше импортного паритета на автопартии, который в то время составлял 44 500-45 000 грн/т для Киева.

Для большинства регионов, которые покупали газ на торгах, ресурс стал не проходным. Поэтому некоторые компании, которые в свое время отказались от импорта в пользу аукционного газа, возобновили поставки из-за рубежа.

"После пикового роста цены на газ на УЭБ мы решили возобновить импорт. Но более значительную роль в принятии решения все-таки сыграло вероятное повышение акциза", - рассказали в одной из сетей из центрального региона.

В другой компании отметили, что не планируют увеличивать отгрузки, но, на их взгляд, желающих заработать в сентябре будет много, поэтому в дальнейшем поставки будут только расти.

Уже сейчас на рынок с оптовыми предложениями газа выходят компании, которые по крайней мере в этом году не работали в этом сегменте. Особенно это заметно на юге, где на прошлой неделе отгрузки газа выросли по сравнению с неделей ранее на 30%, до 8,5 тыс. т. На этой неделе еще ожидается как минимум 4,7 тыс. т ресурса. Ряды газовых оптовиков пополнили "Арстак", "Джетлайн" и "Кворум-Нафта".