Автогаз существенно подорожал и продолжит расти в цене

В течение июля стоимость сжиженного газа в рознице выросла более, чем на 5% (1,42 грн/л), - до 28,01 грн/л, достигнув показателя конца апреля. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

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Динамика розничных цен на газ в Украине в июле 2024 г., грн/л

Топливо подорожало во всех сетях без исключения. Больше всего в среднем - на 2,41 грн/л - увеличилась цена на ресурс в национальной сети AMIC - на 2-2,70 грн/л в зависимости от области. Более 2 грн/л прибавили цены в сетях Chipo, VST, VostokGaz, SUNOIL, "Укрнафта", Neftek, RLS, Rodnik.

В дорогих сетях цены на ресурс выросли на 1 грн/л. Менее существенно подорожал газ в среднем только у "Рур групп", UPG и Shell - на соответственно 80 коп./л, 99 коп./л и 94 коп./л.

В доступных сетях "БРСМ-Нафта" и "Авантаж 7" цены на LPG увеличились на 1,71 грн/л и 1,20 грн/л, что привело к сокращению отрыва между ними и маркетмейкерами в июле по сравнению с июнем в среднем на 25 коп./л, до 2,72 грн/л.

Потенциал для дальнейшего подорожания газа сохраняется, ведь в течение июля оптовые цены на LPG увеличились на 6 860 грн/т, или 3,7 грн/л. По словам операторов, растянуть рост удается благодаря дешевым запасам газа, сформированным несколько месяцев назад. Также сети частично жертвовали маржой, уровень которой был на неплохом уровне в мае-июне.

В конце июля темпы цен немного снизились. "Нисходящая динамика валютного курса в конце месяца давала возможность оставаться на установленном уровне. Но у цены есть потенциал вырасти до 30 грн/л", - отметили в одной из крупных топливных сетей.

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По словам операторов, в целом в июле проливы газа были лучше, чем в мае-июне этого года. Впрочем, во второй половине месяца продажи начали снижаться на 3-6% в неделю. Четкого объяснения просадке у сетей нет. "Это может быть совокупность факторов: рост цены, более прохладная погода, действия ТЦК в регионах", - отметили в одной из сетей юго-восточного региона.