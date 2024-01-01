Автогаз суттєво здорожчав і продовжить зростати в ціні

Протягом липня вартість скрапленого газу в роздробі зросла більше, ніж на 5% (1,42 грн/л), — до 28,01 грн/л, досягнувши показника кінця квітня. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

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Динаміка роздрібних цін на газ в Україні у липні 2024 р., грн/л

Пальне здорожчало у всіх мережах без винятку. Найбільше в середньому — на 2,41 грн/л — збільшилася ціна на ресурс у національній мережі AMIC — на 2-2,70 грн/л залежно від області. Більш як 2 грн/л додали ціни в мережах Chipo, VST, VostokGaz, SUNOIL, «Укрнафта», Neftek, RLS, Rodnik.

У дорогих мережах ціни на ресурс зросли на 1 грн/л. Менш суттєво здорожчав газ у середньому тільки у «Рур груп», UPG і Shell — на відповідно 80 коп./л, 99 коп./л і 94 коп./л.

У доступних мережах «БРСМ-Нафта» і «Авантаж 7» ціни на LPG збільшилися на 1,71 грн/л і 1,20 грн/л, що призвело до скорочення відриву між ними й маркетмейкерами у липні порівняно з червнем у середньому на 25 коп./л, до 2,72 грн/л.

Потенціал для подальшого здорожчання газу зберігається, адже протягом липня гуртові ціни на LPG збільшилися на 6 860 грн/т, або 3,7 грн/л. Зі слів операторів, розтягнути зростання вдається завдяки дешевим запасам газу, сформованим кілька місяців тому. Також мережі частково жертвували маржею, рівень якої був на непоганому рівні у травні-червні.

Наприкінці липня темпи цін трохи знизилися. «Нисхідна динаміка валютного курсу в кінці місяця давала можливість залишатися на встановленому рівні. Але у ціни є потенціал зрости до 30 грн/л», — зазначили в одній із великих паливних мереж.

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Зі слів операторів, загалом у липні проливи газу були кращими, ніж у травні-червні цього року. Втім, в другій половині місяця продажі почали знижуватися на 3-6% за тиждень. Чіткого пояснення просадці у мереж немає. «Це може бути сукупність чинників: зростання ціни, більш прохолодна погода, дії ТЦК в регіонах», — зазначили в одній із мереж південно-східного регіону.