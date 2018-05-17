В Україну активно ввозять нові та вживані автомобілі. Це свідчить про високий попит та платоспроможність громадян.

У першому кварталі поточного року в Україну в режимі імпорту було ввезено 51,2 тис. автотранспортних засобів, що на 31% більше ніж за аналогічний період минулого року. Такий обсяг імпорту коштував імпортерам 665,7 млн. доларів США.

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Всього за перші три місяці 2018 року, на імпорт товарів Україна витратила валюти еквівалентно 12,6 млрд дол. США, що на $ 1,2 мільярда більше ніж було зароблено на експорті, за той же період. Таким чином більше 5% валютних витрат при імпорті товарів сформували закупівлі автотранспорту.

Найбільшу частку в автоімпорту склали легкові автомобілі, яких було ввезено 41522 шт. Приріст імпорту легкових авто становив 43% до I кв. 2017 року, а їх загальна митна вартість досягла $459,3 млн.

Варто відзначити, що більше половини (57%) імпортованих з січня по березень поточного року легкових автомобілів були машини з пробігом. На їх продажу українцям іноземні автовласники заробили в цілому більше $ 128 млн.

Найбільшим постачальником легкових іномарок в Україні стала Німеччина, з якої в країну прибуло 8120 машин на $81,3 млн. Основну масу в цій кількості посіли автомобілі, що були в експлуатації – 7171 шт.

З США за три місяці імпортували 4843 легкових авто, на $ 58,5 млн., абсолютна більшість з яких (4177 шт.) – авто з пробігом.

Третьою за обсягами поставок легкових автомобілів стала Японія з показниками 3891 авто, на $67,6 млн. При цьому, 2/3 японського імпорту охопили нові автомобілі.

На четвертому місці Франція з результатом – 3838 легкових авто, за які було заплачено $17,3 млн. Понад 93% французького автоімпорту припало на секонд-хенд.

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Замикає ТОП-5 країн-імпортерів Мексика, з якої в Україну ввезли 2533 легкових автомобілів, оцінених митницею на $19,7 млн. Більша частина машин з Мексики (63%) були авто з нульовим пробігом.