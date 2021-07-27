Постачання автогазу за 25 днів липня склали 102 тис. т, що менше від обсягів аналогічного періоду червня на 12 тис. т.

Основним чинником стало зниження постачань найбільших російських виробників. Зокрема, спостерігається затримка відвантажень ресурсів "Роснафти": за звітний період імпортовано 15,2 тис. т, що вдвічі менше від плану постачань. За словами трейдерів, анонсовані на липень 37 тис. т буде постачено в Україну, однак частково вони перейдуть на серпень.

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Нагадаємо, що Socar New Energy з липня почав постачання СВГ "Роснафти" за довгими договорами. Загалом було продано 37 тис. т/міс. з премією $25/т до середньомісячного значення котирування Argus daf Brest. Варто відзначити, що нещодавно список імпортерів ресурсу "Роснафти" поповнила компанія "Маддокс-Україна", яка виходить у гуртовий сектор внутрішнього ринку.

Постачання другого великого виробника – "Лукойла" – скоротилися на 29% і склали 10,7 тис. т через збій постачань ШФЛУ на Пермський НПЗ. За інформацією enkorr, зниження постачань у липні не буде компенсовано, а ясності щодо серпневих відвантажень поки немає.

Водночас зросли закупівлі спотового ресурсу в РФ. Так, за звітний період було імпортовано 6,2 тис. т СВГ "ІНК". Основний одержувач – "Євромін Енерджі" (4 тис. т), 1,6 тис. т ресурсу оформив "Західекотоп" і 0,6 тис. т – "Укрдніпрогаз". Збереглися постачання "Омського каучуку" – 4,5 тис. т (+ 7%). Також збільшилися і спотові постачання з перевалок "Газенергомережі" в два рази – до 3,2 тис. т.

Імпорт казахстанського ресурсу скоротився на 9% і склав 34 тис. т. Відвантаження "ТШО" скоротилися на 2,5%, склавши 31,5 тис. т. Спотові постачання від інших постачальників з Казахстану склали 2,5 тис. т.

Імпорт з Білорусі знизився на 28% і склав 13,7 тис. т. "Білоруснафта" скоротила обсяги відвантажень на третину – до 7 тис. т. Обсяги БНК у липні склали 3,5 тис. т (+17%). Крім пропан-бутанової фракції, в липні з Мозирського НПЗ також було постачено 700 т бутан-бутиленової фракції.

Постачання автотранспортом через західний кордон скоротилися на 40% і склали 7 тис. т. Крім того, 550 т бутан-бутенової фракції виробництва чеського Unipetrol RPA залізничним транспортом імпортувала "Надєжда".