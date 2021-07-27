Поставки автогаза за 25 дней июля составили 102 тыс. т, что меньше объемов аналогичного периода июня на 12 тыс. т.

Основным фактором стало снижение поставок крупнейших российских производителей. В частности, наблюдается задержка отгрузок ресурсов "Роснефти": за отчетный период импортировано 15,2 тыс. т, что вдвое меньше плана поставок. По словам трейдеров, анонсированные на июль 37 тыс. т будут поставлены в Украину, однако частично они перейдут на август.

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Напомним, что Socar New Energy с июля начал поставки СУГ "Роснефти" по длинным договорам. Всего было продано 37 тыс. т / мес. с премией $25 / т до среднемесячного значения котировки Argus daf Brest. Стоит отметить, что недавно список импортеров ресурса "Роснефти" пополнила компания "Маддокса-Украина", которая выходит в оптовый сектор внутреннего рынка.

Поставки второго крупного производителя – "Лукойла" – сократились на 29% и составили 10,7 тыс. т из-за сбоя поставок ШФЛУ на Пермский НПЗ. По информации enkorr, снижение поставок в июле не будет компенсировано, а ясности по августовским отгрузкам пока нет.

В то же время выросли закупки спотового ресурса в РФ. Так, за отчетный период было импортировано 6,2 тыс. т СУГ "ИНК". Основной получатель – "Евромин Энерджи" (4 тыс. т), 1,6 тыс. т ресурса оформил "Захидекотоп" и 0,6 тыс. т – "Укрднипрогаз". Сохранились поставки "Омского каучука" – 4,5 тыс. т (+ 7%). Также увеличились и спотовые поставки с перевалок "Газэнергосети" в два раза – до 3,2 тыс. т.

Импорт казахстанского ресурса сократился на 9% и составила 34 тыс. т. Отгрузка "ТШО" сократились на 2,5%, составив 31,5 тыс. т. Спотовые поставки от других поставщиков из Казахстана составили 2,5 тыс. т.

Импорт из Беларуси снизился на 28% и составил 13,7 тыс. т. "Билоруснафта" сократила объемы отгрузок на треть – до 7 тыс. т. Объемы БНК в июле составили 3,5 тыс. т (+17%). Помимо пропан-бутановой фракции, в июле с Мозырского НПЗ также было поставлено 700 т бутан-бутиленовой фракции.

Поставки автотранспортом через западную границу сократились на 40% и составили 7 тыс. т. Кроме того, 550 т бутан-бутеновой фракции производства чешского Unipetrol RPA железнодорожным транспортом импортировала "Надежда".