Середній вік авто, що поповнили вітчизняний автопарк за 11 місяців поточного року, перевищує 8 років.

За одинадцять місяців поточного року автомобільний парк України поповнили 246 тис. легкових авто, що на 39% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром. Це найменший показник за останні п’ять років.

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Середній вік автомобілів, які в цьому році вперше отримали українську реєстрацію, становить 8,2 року. З цієї кількості левову частку (78%) склали вживані легковики, ввезені з інших країн.

Для довідки: за останні 10 років найбільшу частку вживаних авто у поповненні автопарку країни було зафіксовано у 2022 році – 92%, а найменшу у 2014 році – 4%.