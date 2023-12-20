Средний возраст авто, пополнивших отечественный автопарк за 11 месяцев текущего года, превышает 8 лет.

За одиннадцать месяцев текущего года автомобильный парк Украины пополнили 246 тыс. легковых авто, что на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Укравтопром. Это наименьший показатель за последние пять лет.

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Средний возраст автомобилей, которые в этом году впервые получили украинскую регистрацию, составляет 8,2 года. Из этого количества львиную долю (78%) составили подержанные легковушки, ввезенные из других стран.

Для справки: за последние 10 лет наибольшую долю подержанных авто в пополнении автопарка страны было зафиксировано в 2022 году – 92%, а наименьшую в 2014 году – 4%.