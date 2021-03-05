Виконавчий директор альянсу Stellantis Карлос Таварес заявив, що якщо це спричинює проблеми, "їх буде вирішено".

Вождь племені Черокі (Cherokee Nation) нещодавно закликав Jeep припинити використовувати назву племені для іменування своїх автомобілів у відкритому листі до найстарішого автомобільного видання Америки – Car and Driver. Сьогодні Wall Street Journal повідомляє, що Карлос Таварес, генеральний директор Stellantis та новий власник Jeep, відкритий для зміни назви.

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“Ми готові йти на компроміс в будь-який момент, якщо вирішимо з відповідними людьми і без посередників. На цьому етапі я не знаю, чи є справжня проблема. Але якщо вона є, звичайно, ми її вирішимо”, – сказав Таварес. Керівник альянсу також зазначив, що особисто не брав участі в переговорах.

Це є відповіддю на заяву Чак Хоскіна-молодшого, головного вождя нації Черокі. “Я впевнений, що в якийсь момент це здавалось гарною ідеєю, але вона не шанує нас тим, що наше ім'я наклеєно на борт машини”, – сказав Хоскін-молодший. “Найкращий спосіб вшанувати нас – це дізнатись про наш суверенний уряд, нашу роль у цій країні, нашу історію, культуру та мову та провести значущий діалог із визнаними державою племенами для обміну культурними цінностями”.

Тим часом Таварес також сказав у інтерв'ю Wall Street Journal: “Я не бачу нічого, що могло б бути негативним. Я думаю, що це лише питання вираження нашої творчої пристрасті, наших художніх можливостей”.

Це твердження відповідає тим самим принципам, що й оригінальна відповідь Jeep, надана виданню Car and Driver: “Назви наших автомобілів були ретельно вибрані та плекались протягом багатьох років для вшанування індіанців за їхню шляхетність, майстерність та гордість. Ми, як ніколи, віддані шанобливому та відкритому діалогу з вождем Черокі”.

Фото: Jeep Grand Cherokee 2021 / Jeep