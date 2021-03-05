Исполнительный директор альянса Stellantis Карлос Таварес заявил, что если это вызывает проблемы, "они будут решены".

Вождь племени Чероки (Cherokee Nation) недавно призвал Jeep прекратить использовать название племени для именования своих автомобилей в открытом письме к старейшему автомобильному издания Америки – Car and Driver. Сегодня Wall Street Journal сообщает, что Карлос Таварес, генеральный директор Stellantis и новый владелец Jeep, открыт для изменения названия.

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"Мы готовы идти на компромисс в любой момент, если решим с соответствующими людьми и без посредников. На этом этапе я не знаю, есть ли настоящая проблема. Но если она есть, конечно, мы ее решим", – сказал Таварес. Руководитель альянса также отметил, что лично не принимал участия в переговорах.

Это является ответом на заявление Чака Хоскин-младшего, главного вождя нации чероки. "Я уверен, что в какой-то момент это казалось хорошей идеей, но она не уважает нас тем, что наше имя наклеено на борт машины", – сказал Хоскин-младший. "Лучший способ почтить нас – это узнать о нашем суверенном правительстве, нашей роли в этой стране, нашей истории, культуре и языке и провести значимый диалог с признанными государством племенами для обмена культурными ценностями".

Между тем Таварес также сказал в интервью Wall Street Journal: "Я не вижу ничего, что могло бы быть отрицательным. Я думаю, что это только вопрос выражения нашей творческой страсти, наших художественных возможностей".

Это утверждение соответствует тем же принципам, что и оригинальный ответ Jeep, предоставленный изданию Car and Driver: "Названия наших автомобилей были тщательно выбраны и взрастают в течение многих лет для уважения индейцев за их благородство, мастерство и гордость. Мы, как никогда, преданы почтительному и открытому диалогу с вождем Чероки".

Фото: Jeep Grand Cherokee 2021 / Jeep