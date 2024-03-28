Дешевий «Гелік» з Індії отримає п'ятидверну версію. Прем'єру подовженої моделі заплановано на літо.

Компанія Force Motors з 2008 року випускає в Індії позашляховик Gurkha, відомий під прізвиськом Desi G-Wagen (desi - термін, що застосовується до людей, культур та продуктів індійського походження).

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Позашляховик четвертого покоління дебютував у 2021 році та досі був доступний у тридверному виконанні. Тепер Force анонсує варіант із подовженою колісною базою, п'ятьма дверима та більш просторим салоном, який представить улітку. Коштуватиме він, за чутками, 23 тисячі доларів.

Розробкою «двійника» Mercedes-Benz G-Class у п'ятидверному варіанті Force займається з 2022 року. Прототипи вже кілька разів помічали на дорогах: у них був незграбний кузов, більше вікон і додаткова пара дверей, що посилює схожість із німецьким позашляховиком.

За даними індійських ЗМІ, Force може точково скоригувати дизайн, додавши квадратні світлодіодні фари та 18-дюймові легкосплавні диски з алмазним огранюванням.

Колісна база збільшиться на 425 міліметрів у порівнянні з «тридверкою» і становитиме 2825 міліметрів. Конфігурацій більш просторого салону очікується кілька: два чи три ряди; п'ять, шість чи сім місць.

Gurkha отримає трохи модифікований варіант сходової рами, що застосовується на інших моделях Force. Мотор той же - це 2,6-літровий дизель Mercedes-Benz з системою упорскування Common Rail, що розвиває 91 кінську силу (250 Нм). Пару двигуну складає п'ятиступінчаста механічна коробка передач, повний привід з блокуванням диференціалів.

Конкуруватиме Gurkha з іншим «міні-Геліком» — п'ятидверним Suzuki Jimny , який має гарний попит на індійському ринку.