Дешевый "Гелик" из Индии получит пятидверную версию. Премьера удлиненной модели запланирована на лето.

Компания Force Motors с 2008 года выпускает в Индии внедорожник Gurkha, известный под прозвищем Desi G-Wagen (desi - термин, применяемый к людям, культурам и продуктим индийского происхождения).

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Внедорожник четвертого поколения дебютировал в 2021 году и до сих пор был доступен в трехдверном исполнении. Теперь Force анонсирует вариант с удлиненной колесной базой, пятью дверями и более просторным салоном, который представит летом. Стоить он будет, по слухам, 23 тысячи долларов.

Разработкой "двойника" Mercedes-Benz G-Class в пятидверном варианте Force занимается с 2022 года. Прототипы уже несколько раз замечали на дорогах: у них был угловатый кузов, больше окон и дополнительная пара дверей, что усиливает сходство с немецким внедорожником.

По данным индийских СМИ, Force может точечно скорректировать дизайн, добавив квадратные светодиодные фары и 18-дюймовые легкосплавные диски с алмазной огранкой.

Колесная база увеличится на 425 миллиметров по сравнению с "трехдверкой" и составит 2825 миллиметров. Конфигураций более просторного салона ожидается несколько: два или три ряда; пять, шесть или семь мест.

Gurkha получит немного модифицированный вариант лестничной рамы, применяемой на других моделях Force. Мотор тот же - это 2,6-литровый дизель Mercedes-Benz с системой впрыска Common Rail, развивающий 91 лошадиную силу (250 Нм). Пару двигателю составляет пятиступенчатая механическая коробка передач, полный привод с блокировкой дифференциалов.

Конкурировать Gurkha будет с другим "мини-Геликом" - пятидверным Suzuki Jimny , который пользуется хорошим спросом на индийском рынке.