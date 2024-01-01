Індивідуальні номерні знаки знову доступні: скільки вони коштують

Відновлюється приймання замовлень на виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків. Вони є досить популярними серед автовласників. Так, з початку 2024 року було розроблено макетів та забезпечено виготовлення 11 244 комплектів макетів. 10 902 з них замовлено через Кабінет водія.

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Нагадуємо, що індивідуальний номерний знак – це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним та не може повторюватись. Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів – від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів – від трьох до шести символів – від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.

Вартість послуги:

спецпродукція (номерний знак) для легкових авто – 340,02 грн;

спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів – 154,80 грн;

три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн;

кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн;

графічний елемент – 500 грн.

Замовити індивідуальний номерний знак можливо у будь-якому зручному територіальному сервісному центрі МВС, або онлайн – Кабінет водія. Отримання здійснюється двома способами: самостійно або з доставкою на відділення «Нової Пошти». Самостійно забрати індивідуальний номерний знак можливо у Головному сервісному центрі МВС у Києві – в управлінні стандартизації за адресою вул. Мрії, 19. А логістичні послуги з доставки на відділення «Нової Пошти» надає ДП «ІНФОТЕХ» за додаткову плату.

Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.