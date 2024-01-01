Индивидуальные номерные знаки снова доступны: сколько они стоят

Возобновляется прием заказов на изготовление макетов индивидуальных номерных знаков. Они являются достаточно популярными среди автовладельцев. Так, с начала 2024 года было разработано макетов и обеспечено изготовление 11 244 комплектов макетов. 10 902 из них заказано через Кабинет водителя.

Читайте также: Частным компаниям разрешили изготавливать номерные знаки

Напоминаем, что индивидуальный номерной знак – это приложение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца. Надпись является уникальной и не может повторяться. Номерной знак для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов – от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр. А надпись для мотоциклов – от трех до шести символов – от двух до пяти букв и цифр. Индивидуальный номерной знак должен содержать не менее двух букв.

Стоимость услуги:

спецпродукция (номерной знак) для легковых авто – 340,02 грн;

спецпродукция (номерной знак) для мотоциклов – 154,80 грн;

три символа (минимальный заказ) – 300 грн;

каждый последующий (до восьми символов) – 90 грн;

графический элемент – 500 грн.

Заказать индивидуальный номерной знак возможно в любом удобном территориальном сервисном центре МВД, или онлайн – Кабинет водителя. Получение осуществляется двумя способами: самостоятельно или с доставкой на отделение "Новой Почты". Самостоятельно забрать индивидуальный номерной знак возможно в Главном сервисном центре МВД в Киеве – в управлении стандартизации по адресу ул. Мечты, 19. А логистические услуги по доставке на отделение "Новой Почты" предоставляет ГП "ИНФОТЕХ" за дополнительную плату.

Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется до 40 дней.