Коли сучасні седани Q50 і Q70 стануть електричними, вони будуть схожими на концепт, представлений у Шанхаї.

Як відомо, люксовий суббренд Nissan базується у США, де саме проходить Міжнародний автосалон у Нью-Йорку. Однак для презентації свого нового концепта Infiniti QS Inspiration марка обрала подіум у Шанхаї.

Також цікаво: Серійний Aston Martin Rapide E відкрив свої чотири двері в електричне майбутнє бренду

Він є фізичним втіленням бачення дизайнерів Infiniti майбутнього електричного седана. Виконаний в одній стилістиці з попередніми концептами: кросовером Infiniti QX Inspiration та чотиридверним купе Q Inspiration. Творці концепта називають його спортивним седаном.

Коли саме QS Inspiration надихне фірму на серійне виконання електричного седана – невідомо.

Фото: прототип електричного спортседана Infiniti QS Inspiration / Infiniti

Так само як і те, який з нинішніх седанів марки замінить такий електрокар – Q50 чи Q70.

Також цікаво: Електричний підрозділ Chery показав машину без бічних вікон