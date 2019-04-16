Коли сучасні седани Q50 і Q70 стануть електричними, вони будуть схожими на концепт, представлений у Шанхаї.
Як відомо, люксовий суббренд Nissan базується у США, де саме проходить Міжнародний автосалон у Нью-Йорку. Однак для презентації свого нового концепта Infiniti QS Inspiration марка обрала подіум у Шанхаї.
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Він є фізичним втіленням бачення дизайнерів Infiniti майбутнього електричного седана. Виконаний в одній стилістиці з попередніми концептами: кросовером Infiniti QX Inspiration та чотиридверним купе Q Inspiration. Творці концепта називають його спортивним седаном.
Коли саме QS Inspiration надихне фірму на серійне виконання електричного седана – невідомо.
Фото: прототип електричного спортседана Infiniti QS Inspiration / Infiniti
Так само як і те, який з нинішніх седанів марки замінить такий електрокар – Q50 чи Q70.
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