Когда современные седаны Q50 и Q70 станут электрическими, они будут похожи на концепт, представленный в Шанхае.

Как известно, люксовый суббренд Nissan базируется в США, где именно проходит Международный автосалон в Нью-Йорке. Однако для презентации своего нового концепта Infiniti QS Inspiration марка выбрала подиум в Шанхае.

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Он является физическим воплощением видения дизайнеров Infiniti будущего электрического седана. Выполнен в одной стилистике с предыдущими концептами: кроссовером Infiniti QX Inspiration и четырехдверным купе Q Inspiration. Создатели концепта называют его спортивным седаном.

Коли саме QS Inspiration надихне фірму на серійне виконання електричного седана – невідомо.

Фото: прототип електричного спортседана Infiniti QS Inspiration / Infiniti

Так само як і те, який з нинішніх седанів марки замінить такий електрокар – Q50 чи Q70.

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