Концепт від бренду Exeed носить назву E-IUV і має досить незвичний вигляд.

На Міжнародному автосалоні в Шанхаї дебютував “мідний” концепт Exeed E-IUV – творіння дочірньої марки Chery, яка націлена на закордонні ринки, в тому числі й європейський.

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Електрокар Exeed E-IUV являє собою втілення (чи пошук) фірмового стилю і відображає головні цінності бренду: інтелектуальність, увагу до деталей і “внутрішню енергетику”, якщо електронний переклад вірний.

Фото: концепт Exeed E-IUV / Exeed

Кузов мідного кольору E-IUV на перший погляд позбавлений бічних вікон у дверях. Однак зсередини крізь них видно так само, як і через звичайне скло. Який матеріал використовується для такого покриття – виробник не повідомляє.

В оснащення концепту Exeed E-IUV входить сенсорна система управління на основі голографічної проекції, крісло переднього пасажира, що повертається на 180 градусів, пневматична підвіска. У салоні концепта є “оригінальні природні елементи” – скоріш за все, щось на зразок яблучного матеріалу у концепта Audi AI:Me.

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