Концепт от бренда Exeed носит название E-IUV и имеет довольно необычный вид.

На Международном автосалоне в Шанхае дебютировал “медный” концепт Exeed E-IUV – творение дочерней марки Chery, которая нацелена на зарубежные рынки, в том числе и европейский.

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Электрокар Exeed E-IUV представляет собой воплощение (или поиск) фирменного стиля и отражает главные ценности бренда: интеллектуальность, внимание к деталям и “внутреннюю энергетику”, если электронный перевод верный.

Фото: концепт Exeed E-IUV / Exeed

Кузов медного цвета E-IUV на первый взгляд лишен боковых окон в дверях. Однако изнутри сквозь них видно так же, как и через обычное стекло. Какой материал используется для такого покрытия – производитель не сообщает.

В оснащение концепта Exeed E-IUV входит сенсорная система управления на основе голографической проекции, кресло переднего пассажира, которое поворачивается на 180 градусов, пневматическая подвеска. В салоне концепта есть “оригинальные природные элементы” – скорее всего, что-то вроде яблочного материала у концепта Audi AI:Me.

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