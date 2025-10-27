Інформаційні картки послуг ТСЦ МВС: навіщо вони потрібні

Сервісні центри МВС зробили крок у стопорну вдосконалення доступу громадян до державних послуг. Одним із дієвих інструментів стали інформаційні картки адміністративних послуг, які тепер розміщуються під описом кожної послуги на сайтах регіональних сервісних центрів МВС.

Їхня мета — зробити процес отримання послуг прозорим, зрозумілим і передбачуваним для користувачів.

Що таке інформаційна картка

Інформаційна картка — це офіційний довідковий документ, у якому у простій і структурованій формі наведено повний алгоритм дій для отримання адміністративної послуги. У ній міститься:

перелік сервісних центрів МВС, що надають відповідну послугу, із зазначенням адреси, контактів і графіка роботи;

нормативна база, яка регламентує процедуру;

список необхідних документів та вимоги до їх оформлення;

порядок і способи подання заяви;

терміни розгляду;

вартість послуги;

підстави для відмови;

форма отримання результату (особисто, поштою, онлайн тощо).

Фактично, це покрокова інструкція, яка допомагає громадянину уникнути помилок і не витрачати час на уточнення деталей.

Навіщо створено картки

Впровадження карток дозволило уніфікувати надання адміністративних послуг у сервісних центрах по всій країні.

Завдяки цьому процедура залишається однаковою — незалежно від регіону, де звертається заявник.

Крім того, наявність картки підвищує прозорість і підзвітність системи: користувач бачить терміни виконання, вимоги до документів і чітко розуміє, за що саме з нього вимагають кошти.

Як скористатися

Щоб знайти потрібну інформаційну картку:

Перейдіть на сайт регіонального сервісного центру МВС.

Відкрийте розділ «Послуги» та оберіть потрібну адміністративну дію (наприклад, реєстрацію автомобіля, обмін посвідчення водія чи заміну техпаспорта).

Під описом послуги натисніть посилання «Інформаційна картка адміністративної послуги» — документ відкриється або завантажиться у форматі PDF.

Перед зверненням до центру варто уважно ознайомитися з карткою — це дозволить підготувати повний пакет документів і уникнути повторних візитів.

Зручність і користь

Інформаційні картки створено, щоб:

скоротити час на підготовку до звернення;

уникнути помилок у документах;

зменшити кількість відмов через неповний пакет;

забезпечити ефективну комунікацію між громадянами та державними установами.

Таким чином, вони спрощують доступ до послуг і роблять його більш зрозумілим для громадян.

Рекомендація МВС: перед отриманням будь-якої адміністративної послуги ознайомтеся з відповідною інформаційною карткою — це найпростіший спосіб заощадити час, уникнути зайвих питань і пройти процедуру без затримок.