Корупція у сервісних центрах МВС: як з нею боряться

Співпраця Головного сервісного центру МВС з Департаментом внутрішньої безпеки національної поліції України демонструє певні результати у боротьбі з корупцією. Але варто розуміти, завдяки чому виникає попит на послуги так званих бігунків або посередників.

Читайте також: Як махлюють під час теоретичного іспиту на "права": відео

Попит створюється складністю деяких послуг у сервісних центрах МВС. Для прикладу самостійно скласти теоретичний іспит для отримання посвідчення водія може лише 25% кандидатів. Звісно це дуже мало і ті, хто іспит не склав, шукають альтернативні шляхи отримання посвідчення водія. А це, як правило, незаконно.

Департамент внутрішньої безпеки разом з Головним сервісним центром МВС регулярно викриває осіб, які заробляють на послугах державної установи. Посередники, що мають зв’язки серед працівників МВС, обіцяють розв'язувати будь-яке питання, натякають на можливість домовленості та гарантують стовідсотковий результат без зайвих питань.

Як працює типова схема

Найпоширеніша схема — допомога під час складання іспитів. У таких випадках посередник бере гроші за обіцянку сприяння. Якщо громадянин успішно складає іспит, посередник видає це за свій вплив. Якщо ж іспит не складено — вигадуються відмовки про форс-мажори, а кандидат у водії йде на повторне складання іспиту.

З практичними іспитами ситуація ще складніша. Практику успішно складає лише 16% кандидатів, це з тих хто вже пройшов теорію. Звісно такий низький відсоток успішності значною мірою сприяє попиту на послуги бігунків.

Які масштаби викрито

За 9 місяців 2025 року було розпочато 156 кримінальних проваджень щодо зловживань у сервісних центрах МВС. 113 зловмисникам вже вручені підозри. Це на 28% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Найбільше правопорушників викрито у місті Києві, Херсонській області, Дніпропетровській області.

Головний сервісний центр МВС на своєму офіційному сайті запевняє, що жодні бігунки чи «свої люди» не прискорять процедуру отримання посвідчення водія. Офіційно держустанова закликає громадян не користуватися послугами посередників.