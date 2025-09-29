Як махлюють під час теоретичного іспиту на "права": відео

У сервісному центрі МВС у Лубнах кандидат у водії намагався скласти теоретичний іспит за допомогою помічника. Він використовував додатковий технічний пристрій, аби відмінно скласти тестування.

Адміністратор звернув увагу на підозрілу поведінку чоловіка під час складання іспиту: він сидів неприродно спокійно, майже не рухався та надто швидко давав відповіді. Перші 17 запитань були розв’язані швидко, а далі чоловік почав удавати, що роздумує над наступними завданнями. У підсумку він допустив дві помилки. Згодом виявилося, що це була ретельно спланована операція із використанням технічних засобів: мікронавушника, Bluetooth-з’єднання, телефону та камери на магнітному кріпленні.

Під час розмови киянин зізнався, що теоретичну частину іспиту не вивчав. Його товариш неодноразово намагався скласти тест із теорії, але безуспішно. Тому чоловік вирішив не витрачати час на підготовку й одразу почав шукати альтернативний спосіб. Зрештою він звернувся до посередників, які за 2000 доларів запропонували спеціальний гаджет для успішного складання іспиту.

Відповідно до Наказу МВС №515 під час проведення теоретичних іспитів, використання будь-яких сторонніх засобів, електронних пристроїв або помічників, що надають неправомірну перевагу під час тестування, заборонено. У випадку виявлення таких порушень складання іспиту припиняється, а результати тестування – анулюються.

Нагадаємо, що самотужки скласти теоретичний іспит досить складно – з першого разу це вдається лише 21% кандидатів. Така ситуація сама по собі створює значні корупційні ризики та спонукає кандидатів шукати альтернативні методи складання іспиту.