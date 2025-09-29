Как махлюют во время теоретического экзамена на "права": видео

В сервисном центре МВД в Лубнах кандидат в водители пытался сдать теоретический экзамен с помощью помощника. Он использовал дополнительное техническое устройство, чтобы отлично сдать тестирование.

Читайте также: Шансы самостоятельно сдать экзамены на "права" невысокие: 21% теория и 16% практика

Администратор обратил внимание на подозрительное поведение мужчины во время сдачи экзамена: он сидел неестественно спокойно, почти не двигался и слишком быстро давал ответы. Первые 17 вопросов были решены быстро, а дальше мужчина начал делать вид, что размышляет над следующими заданиями. В итоге он допустил две ошибки. Впоследствии оказалось, что это была тщательно спланированная операция с использованием технических средств: микронаушника, Bluetooth-соединения, телефона и камеры на магнитном креплении.

Во время разговора киевлянин признался, что теоретическую часть экзамена не изучал. Его товарищ неоднократно пытался сдать тест по теории, но безуспешно. Поэтому мужчина решил не тратить время на подготовку и сразу начал искать альтернативный способ. В конце концов он обратился к посредникам, которые за 2000 долларов предложили специальный гаджет для успешной сдачи экзамена.

В соответствии с Приказом МВД №515 во время проведения теоретических экзаменов, использование любых посторонних средств, электронных устройств или помощников, предоставляющих неправомерное преимущество во время тестирования, запрещено. В случае выявления таких нарушений сдачи экзамена прекращается, а результаты тестирования – аннулируются.

Напомним, что самостоятельно сдать теоретический экзамен достаточно сложно – с первого раза это удается только 21% кандидатов. Такая ситуация сама по себе создает значительные коррупционные риски и побуждает кандидатов искать альтернативные методы сдачи экзамена.