Дівчина допомагала отримувати "права" за $2000: її затримали

Оперативники ДВБ спільно зі слідчими обласної поліції Дніпропетровщини викрили 24-річну жительку Кривого Рогу, яка допомагала кандидатам у водії отримати посвідчення водія.

Клієнтів підшукувала через знайомих, а домовленості вела здебільшого через месенджери. Під час телефонних розмов переконувала, що без її допомоги швидко та успішно вирішити питання у сервісному центрі майже неможливо.

Так за 2 000 доларів вона пообіцяла чоловікові допомогти у складані теоретичного та практичного іспитів з водіння авто, щоб згодом поновити водійське посвідчення після вилучення. Щоб залишатися непомітною “гонорар” просила передати через свого співмешканця.

Як з’ясувалося, фігурантка вирішила продовжити “справу” батька, якого оперативники внутрішньої безпеки поліції викрили на аналогічних оборудках взимку цього року. Жінці вже оголосили про підозру.

Нагадаємо, що самостійно отримати посвідчення водія в Україні досить складно. За офіційною статистикою Головного сервісного центру МВС з першого разу теоретичний іспит складає лише 21% кандидатів. З практикою ще складніше – тут успішність усього 16%. Звісно така ситуація змушує кандидатів шукати альтернативні способи отримання посвідчень водія, що створює значні корупційні ризики.