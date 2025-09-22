Девушка помогала получать "права" за $2000: ее задержали

Оперативники ДВБ совместно со следователями областной полиции Днепропетровщины разоблачили 24-летнюю жительницу Кривого Рога, которая помогала кандидатам в водители получить водительское удостоверение.

Клиентов подыскивала через знакомых, а договоренности вела в основном через мессенджеры. Во время телефонных разговоров убеждала, что без ее помощи быстро и успешно решить вопрос в сервисном центре почти невозможно.

Так за 2 000 долларов она пообещала мужчине помочь в составлении теоретического и практического экзаменов по вождению авто, чтобы впоследствии восстановить водительское удостоверение после изъятия. Чтобы оставаться незаметной “гонорар” просила передать через своего сожителя.

Как выяснилось, фигурантка решила продолжить “дело” отца, которого оперативники внутренней безопасности полиции разоблачили на аналогичных сделках зимой этого года. Женщине уже объявили о подозрении.

Напомним, что самостоятельно получить водительское удостоверение в Украине достаточно сложно. По официальной статистике Главного сервисного центра МВД с первого раза теоретический экзамен сдает только 21% кандидатов. С практикой еще сложнее – здесь успешность всего 16%. Конечно такая ситуация заставляет кандидатов искать альтернативные способы получения водительских удостоверений, что создает значительные коррупционные риски.