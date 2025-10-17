Коррупция в сервисных центрах МВД: как с ней борются

Сотрудничество Главного сервисного центра МВД с Департаментом внутренней безопасности национальной полиции Украины демонстрирует определенные результаты в борьбе с коррупцией. Но стоит понимать, благодаря чему возникает спрос на услуги так называемых бегунков или посредников.

Спрос создается сложностью некоторых услуг в сервисных центрах МВД. Например самостоятельно сдать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения может только 25% кандидатов. Конечно это очень мало и те, кто экзамен не сдал, ищут альтернативные пути получения водительского удостоверения. А это, как правило, незаконно.

Департамент внутренней безопасности вместе с Главным сервисным центром МВД регулярно разоблачает лиц, которые зарабатывают на услугах государственного учреждения. Посредники, имеющие связи среди работников МВД, обещают решать любой вопрос, намекают на возможность договоренности и гарантируют стопроцентный результат без лишних вопросов.

Как работает типичная схема

Самая распространенная схема - помощь при сдаче экзаменов. В таких случаях посредник берет деньги за обещание содействия. Если гражданин успешно сдает экзамен, посредник выдает это за свое влияние. Если же экзамен не сдан - придумываются отговорки о форс-мажорах, а кандидат в водители идет на повторную сдачу экзамена.

С практическими экзаменами ситуация еще сложнее. Практику успешно сдает только 16% кандидатов, это из тех, кто уже прошел теорию. Конечно такой низкий процент успешности в значительной степени способствует спросу на услуги бегунков.

Какие масштабы разоблачены

За 9 месяцев 2025 года было начато 156 уголовных производств по злоупотреблениям в сервисных центрах МВД. 113 злоумышленникам уже вручены подозрения. Это на 28% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Больше всего правонарушителей разоблачены в городе Киеве, Херсонской области, Днепропетровской области.

Главный сервисный центр МВД на своем официальном сайте уверяет, что никакие бегунки или "свои люди" не ускорят процедуру получения водительского удостоверения. Официально госучреждение призывает граждан не пользоваться услугами посредников.