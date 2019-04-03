Таке рішення віднайшли спеціалісти Chevrolet у 1970-х, аби втримати вартість своїх машин у прийнятних для покупців рамках.

Транспортування машин у штабелях дозволило компанії Chevrolet значно зменшити кінцеву вартість двох своїх моделей авто.

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У 1970-х роках компанія Chevrolet вела розробку моделі під назвою Vega – купе, схожого на спорткар популярний Camaro. Творці машини вирішили використати імідж та стилістику Camaro, аби зробити масову модель. А тому одним з головних завдань для авторів проекту було досягнення такої собівартості продукту, при якій ринкова ціна моделі буде рівною чи меншою за $2000. Однією з найбільших статей виробничих витрат було транспортування готових машин.



Фото: Chevrolet Vega 1971 року / autowp

Фрахтування одного залізничного вагону для перевезення автомобілів з міста Лордстаун (автозавод Chevrolet) до узбережжя Тихого океану коштувало $4800. Звичайний вагон-автовоз того часу вміщував 15 автомобілів, тож транспортування однієї машини обходилось у 320 доларів.

Оскільки Chevrolet Vega був субкомпактним автомобілем (В-клас), у вагон можна було вмістити 18 машин, однак 300 доларів за транспортування одного купе при бажаній вартості у $2000 усе ще були занадто великою сумою.

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Спільними зусиллями інженерів General Motors та залізничної компанії Southern Pacific Railroad було віднайдено рішення, котре допомогло досягти жаданого результату. Вони створили спеціальний вагон, який отримав назву Vert-A-Pac. При тих же розмірах, що й звичайний вагон-автовоз, Vert-A-Pac вміщував цілих 30 Chevrolet Vega! 160 доларів транспортних видатків замість 320 – непогано, чи не так?

Фото: завантаження автомобілів у вагони / vintag.es

Коли Chevrolet Vega вийшов на ринок у 1971 році, він одразу ж здобув популярність, завдяки своїй ціні і вдалому образу. Модель випускалась у трьох кузовних формах: дводверне купе-нотчбек (з невеликим виступаючим багажником), дводверне хетчбек-купе і досить елегантний тридверний універсал, який отримав фірмове позначення Kammbac. Усі три кузовні модифікації можна було перевозити у вагонах Vert-A-Pac.

У 1977 році Chevrolet припинив випуск Vega, а разом з нею стали непотрібними і спеціальні вагони – Vert-A-Pac мали занадто специфічну конструкцію, аби їх можна було використовувати для транспортування інших моделей. Тож “Вертапаки” були деконструйовані до початкового вигляду звичайних автовозів.

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