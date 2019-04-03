Такое решение нашли специалисты Chevrolet в 1970-х, чтобы удержать стоимость своих машин в приемлемых для покупателей рамках.

Транспортировка машин в штабелях позволила компании Chevrolet значительно уменьшить конечную стоимость двух своих моделей авто.

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В 1970-х годах компания Chevrolet вела разработку модели под названием Vega – купе, похожего на популярный спорткар Camaro. Создатели машины решили использовать имидж и стилистику Camaro, чтобы сделать массовую модель. А потому одной из главных задач для авторов проекта было достижение такой себестоимости продукта, при которой рыночная цена модели будет равной или меньшей, чем $2000. Одной из крупнейших статей производственных затрат была транспортировка готовых машин.



Фото: Chevrolet Vega 1971 года / autowp

Фрахтование одного железнодорожного вагона для перевозки автомобилей из города Лордстаун (автозавод Chevrolet) к побережью Тихого океана стоило $4800. Обычный вагон-автовоз того времени вмещал 15 автомобилей, поэтому транспортировка одной машины обходилось в 320 долларов.

Поскольку Chevrolet Vega был субкомпактным автомобилем (В-класс), в вагон можно было вместить 18 машин, однако 300 долларов за транспортировку одного купе при желаемой стоимости в 2000 все еще были слишком большой суммой.

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Совместными усилиями инженеров General Motors и железнодорожной компании Southern Pacific Railroad было найдено решение, которое помогло добиться желанного результата. Они создали специальный вагон, получивший название Vert-A-Pac. При тех же размерах, что и обычный вагон-автовоз, Vert-A-Pac вмещал целых 30 Chevrolet Vega! 160 долларов транспортных расходов вместо 320 – неплохо, не так ли?

Фото: загрузка автомобилей в вагоны / vintag.es

Когда Chevrolet Vega вышел на рынок в 1971 году, он сразу же обрел популярность, благодаря своей цене и удачному образу. Модель выпускалась в трех кузовных формах: двухдверное купе-нотчбек( с небольшим выступающим багажником), двухдверное Хэтчбек-купе и достаточно элегантный трехдверный универсал, получивший фирменное обозначение Kammbac. Все три кузовные модификации можно было перевозить в вагонах Vert-A-Pac.

В 1977 году прекратил выпуск Chevrolet Vega, а вместе с ней стали ненужными и специальные вагоны – Vert-A-Pac имели слишком специфическую конструкцию, чтобы их можно было использовать для транспортировки других моделей. Поэтому “Вертапаки” были деконструированы до первоначального вида обычных автовозов.

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