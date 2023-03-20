Уряд спростив процедуру отримання українських посвідчень водія іноземцям, які служать у лавах українського війська.

Відтепер іноземні громадяни можуть пройти навчання в автошколі з підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів та вперше отримати посвідчення водія.

Також вони матимуть змогу обміняти чи відновити своє іноземне посвідчення на українське посвідчення водія після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісних центрах МВС.

До речі в яких країнах можна обміняти українське посвідчення водія

Для цього необхідні такі документи:

дійсний паспорт іноземця або документ, що підтверджує особу без громадянства

військовий квиток

довідку з військової частини, з якою укладено контракт

медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами (у разі проходження навчання в автошколі та отримання посвідчення водія вперше)

Якщо іноземець отримав посвідчення водія в країні, що є підписантом двосторонньої угоди про взаємне визнання посвідчень водія (Італія, Іспанія, Туреччина та ОАЕ), то складати іспити йому не потрібно.