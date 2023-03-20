Правительство упростило процедуру получения украинских водительских удостоверений иностранцам, которые служат в рядах украинской армии.

Теперь иностранные граждане могут пройти обучение в автошколе по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств и впервые получить водительские права.

Также они смогут обменять или возобновить свое иностранное удостоверение на украинское водительское удостоверение после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисных центрах МВД.

Кстати говоря в каких странах можно обменять украинское водительское удостоверение

Для этого необходимы следующие документы:

действительный паспорт иностранца или документ, подтверждающий личность без гражданства

военный билет

справку с воинской части, с которой заключен контракт

медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами (в случае прохождения обучения в автошколе и получении водительского удостоверения впервые)

Если иностранец получил водительское удостоверение в стране, являющееся подписантом двустороннего соглашения о взаимном признании водительских прав (Италия, Испания, Турция и ОАЭ), то сдавать экзамены ему не нужно.