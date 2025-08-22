Інструктора автошколи оштрафували за не пристебнутий ремінь безпеки

Як повідомляє патрульна поліція Львівської області днями, патрулюючи на вулиці Стрийській, інспектор помітив навчальний автомобіль, інструктор якого був не пристебнутий. Патрульний звернув увагу керманичу, однак він не поспішав виправити порушення.

39-річний керманич пояснив свої дії тим, що три роки тому можна було інструкторам не пристібатися. Проте, зараз штрафу він не уникнув.

Патрульні винесли на нього постанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки) КУпАП на 510 грн та провели з ним профілактичну бесіду.