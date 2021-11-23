Компанія NTN-SNR представила колісний підшипник нового покоління з інтегрованим шарніром рівних кутових швидкостей.

Попри те, що забезпечення найбільшого кута повороту колеса і так є досить непростим завданням, зміщення автомобільного ринку в бік електрифікації змушує виробників комплектуючих рухатися ще далі.

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Взявши до уваги специфічні вимоги електромобілів, інженери NTN-SNR ведуть роботи над створенням нового, ще більш компактного вузла, що складається з колісного підшипника і шарніра рівних кутових швидкостей ШРКС (який у народі називають “гранатною”).

Очевидними перевагами нової конструкції є компактність та значне зменшення непідресорених мас. Складнощі виникають з герметизацію вузла, для їх вирішення має бути змінена конструкція приводного валу або вжиті інші інновації.

Водночас нова конструкція дозоляє збільшити кути повороту приводних коліс на 3° у порівнянні з класичною схемою. Для деяких моделей авто це дуже актуально, адже дозволить значно зменшити радіус розвороту.

В NTN-SNR обіцяють, що новий вузол буде представлено на міжнародному дні автомобільної та промислової техніки Automotive TechDAYS вже в наступному році.