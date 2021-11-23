Компания NTN-SNR представила колесный подшипник нового поколения со встроенным шарниром ровных угловых скоростей.

Несмотря на то, что обеспечение наибольшего угла поворота колеса и так является достаточно непростой задачей, смещение автомобильного рынка в сторону электрификации заставляет производителей комплектующих двигаться еще дальше.

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Принимая во внимание специфические требования электромобилей, инженеры NTN-SNR ведут работы над созданием нового еще более компактного узла, состоящего из колесного подшипника и шарнира равных угловых скоростей ШРУС (который в народе называют "гранатной").

Очевидными преимуществами новой конструкции является компактность и значительное уменьшение неподрессоренных масс. Сложности возникают с герметизацией узла, для их решения должна быть изменена конструкция приводного вала или приняты другие инновации.

В то же время новая конструкция позволяет увеличить углы поворота приводных колес на 3° по сравнению с классической схемой. Для некоторых моделей авто это очень актуально, ведь позволит значительно снизить радиус разворота.

В NTN-SNR обещают, что новый узел будет представлен на международном дне автомобильной и промышленной техники Automotive TechDAYS уже в следующем году.